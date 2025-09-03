لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في الأغذية اليوم

ووفق جدول أعمال المجلس، فإن اللجنة ستناقش أيضاً موضوع استيراد مادة الحليب المجفف واستخدامه في الصناعات الغذائية.
من جانب آخر، تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية كيفية استغلال النفايات في إنتاج الطاقة.
كما تقوم لجنة التربية والتعليم النيابية، الأربعاء، بزيارتين إلى جامعة عجلون الوطنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
