الأربعاء 2025-09-03 08:16 ص
 

لجنة الزراعة النيابية تناقش استخدام الحليب المجفف في الأغذية اليوم

الأربعاء، 03-09-2025 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، دعم مربي الثروة الحيوانية والاطلاع على آلية عمل الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وأي أمور أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي.اضافة اعلان


ووفق جدول أعمال المجلس، فإن اللجنة ستناقش أيضاً موضوع استيراد مادة الحليب المجفف واستخدامه في الصناعات الغذائية.

من جانب آخر، تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية كيفية استغلال النفايات في إنتاج الطاقة.

كما تقوم لجنة التربية والتعليم النيابية، الأربعاء، بزيارتين إلى جامعة عجلون الوطنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
 
 
