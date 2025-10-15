لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية

الوكيل الإخباري- التقى محافظ مأدبا، حسن الجبور، بحضور مدير شرطة محافظة مأدبا سلطان النهار برؤساء وأعضاء المجالس المحلية الأمنية في محافظة مأدبا لبحث سبل مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع والتي بادرت وزارة الداخلية لتنظيمها.

اضافة اعلان



وعرض المحافظ مبادرة وزارة الداخلية لتنظيم الظواهر الاجتماعية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.



وأكد الجبور أهمية دور المجالس المحلية كشركاء فاعلين في تنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين واقع المجتمع المحلي.



من جانبه، أشار مدير شرطة مأدبا العميد سلطان النهار إلى أهمية تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي من خلال العمل التشاركي وتفعيل دور المجالس المحلية في رصد ومتابعة أي مظاهر خارجة عن إطار القانون والعادات المجتمعية السليمة.