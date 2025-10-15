الخميس 2025-10-16 12:14 ص
 

لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية

ا
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 15-10-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري- التقى محافظ مأدبا، حسن الجبور، بحضور مدير شرطة محافظة مأدبا سلطان النهار برؤساء وأعضاء المجالس المحلية الأمنية في محافظة مأدبا لبحث سبل مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع والتي بادرت وزارة الداخلية لتنظيمها.

اضافة اعلان


وعرض المحافظ مبادرة وزارة الداخلية لتنظيم الظواهر الاجتماعية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.


وأكد الجبور أهمية دور المجالس المحلية كشركاء فاعلين في تنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين واقع المجتمع المحلي.


من جانبه، أشار مدير شرطة مأدبا العميد سلطان النهار إلى أهمية تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي من خلال العمل التشاركي وتفعيل دور المجالس المحلية في رصد ومتابعة أي مظاهر خارجة عن إطار القانون والعادات المجتمعية السليمة.


وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الحضور، وجرى تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تفعيل الوثيقة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قيم التماسك والتعاون داخل المجتمع المحلي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي جنرال أمريكي يكشف عن الهدف المحتمل لصواريخ "توماهوك"

وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة

أخبار محلية وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة

ترامب يلوح بالتراجع عن اتفاق القطاع بعد كل الضمانات التي منحها

عربي ودولي ترامب يلوح بالتراجع عن اتفاق القطاع بعد كل الضمانات التي منحها

ا

أخبار محلية لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

أول تعليق روسي على طلب الشرع "تسليم الأسد"

عربي ودولي أول تعليق روسي على طلب الشرع "تسليم الأسد"

ا

أخبار محلية معهد الإدارة المحلية ينظم دورة حول نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز" لبلديات إربد



 
 





الأكثر مشاهدة