لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية

وعرض المحافظ مبادرة وزارة الداخلية لتنظيم الظواهر الاجتماعية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.
وأكد الجبور أهمية دور المجالس المحلية كشركاء فاعلين في تنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين واقع المجتمع المحلي.
من جانبه، أشار مدير شرطة مأدبا العميد سلطان النهار إلى أهمية تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي من خلال العمل التشاركي وتفعيل دور المجالس المحلية في رصد ومتابعة أي مظاهر خارجة عن إطار القانون والعادات المجتمعية السليمة.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الحضور، وجرى تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تفعيل الوثيقة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قيم التماسك والتعاون داخل المجتمع المحلي.
