للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. نشر نتائج الانتخابات الأولية الكترونيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إنه لأول مرة في المملكة، سيتم نشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية.

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وأكد خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، اليوم الاثنين، أن ذلك يتيح لكل مواطن أردني أن يكون مراقبًا للعملية الانتخابية.



وبين المعايطة، أن افتتاح المركز الإعلامي دلالة على انفتاح الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات خاصة الرقابة المحلية والدولية منها والضيوف من داخل المملكة وخارجها والصحافة، التي تعتبر جزءا أساسيا لمراقبة الانتخابات.



وأضاف، أن الهيئة ومنذُ أكثر من عام تقوم بالإعداد للعملية الانتخابية في جميع الاتجاهات، حيث لم يقتصر العمل فقط على الانتخابات وإنما في إعادة تسجيل الأحزاب الجديدة وتصويب أوضاع الأحزاب المسجلة.



وأشار إلى وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا، منهم 36 حزبا يُشارك في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.

وحول أبرز جهود الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، قال المعايطة إنه سيعاد النظر بإعداد التعليمات التنفيذية لها بشكل عام بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية.



وأوضح أنه تم توزيع 5115219 أردنيا وأردنية، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، على صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أن عملية الترشح مرت بسلاسة تامة وحتى تقديم مرحلة تقديم الطعون التي اقتصرت على 3 طعون فقط.



ونوه بأنه جرى تحضير سجل الناخبين الأول وصولًا إلى النسخة النهائية منه، وهو ما تم أيضًا على صعيد المرشحين.



ولفت الى أن الهيئة أجرت عدة برامج مختلفة حيال توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الانتخابات وشرح قوانين الانتخاب، بالتعاون مع شركاء الهيئة من مختلف الجهات الوطنية المعنية.



وتابع المعايطة، أن هناك 95 مركزا نموذجيا للاقتراع سيكون مخصصا لذوي الاعاقة، وأن الهيئة مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، معربا عن أمله في أن تكون نسب المشاركة مرتفعة.



وحول موعد الاقتراع، بين المعايطة أن الاقتراع سيبدأ عند الساعة السابعة صباحا وينتهي في تمام الساعة السابعة مساء دون أي تمديد، وفقا لأحكام قانون الانتخاب 2022، مؤكدا أهمية إحضار الهوية الوطنية عند الذهاب إلى صندوق الاقتراع.