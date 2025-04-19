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مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس

جانب من اجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين بمشاركة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
جانب من اجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين بمشاركة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 
السبت، 19-04-2025 07:00 م
الوكيل الإخباري-   أكد البيان الختامي لإجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة والذي اختتم أعماله في تركيا، أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.اضافة اعلان


وشدد البيان الختامي، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.

وأكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر أهمية ودور الوصاية الهاشمية والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حيث حافظت على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، داعياً كذلك إلى دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك دعا لعمل برلماني دولي يدفع بحل الدولتين سبيلاً لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو برلمانات: الأردن، تركيا، فلسطين، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، الجزائر، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻟﺴﻨﻐﺎل، أذربيجان.

ودعا البيان الختامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم بوجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، واعتبر المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري يعد تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وطالب البيان بضمان حق اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ودعم ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ (الأوﻧﺮوا)، ورفض ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورھﺎ، ورفض أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ورفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.
 
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