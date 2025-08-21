الخميس 2025-08-21 11:58 ص
 

استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة

غزة
غزة
 
الخميس، 21-08-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 271 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد

غزة

فلسطين استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة

جانب من المساعدات

فلسطين بالتعاون مع الأردن .. الإمارات تواصل إرسال الإنزالات الجوية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا

كتائب القسام

فلسطين القسام تستهدف قوات الاحتلال في خان يونس

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: 1.2 مليون فاتورة تصدر عن نظام الفوترة يوميا

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على غزة

فلسطين 10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة