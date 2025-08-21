استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة

11:51 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.





وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 271 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.