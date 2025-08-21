جيش الاحتلال: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في هجوم خان يونس

11:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743156 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق في الهجوم الذي شنّه 15 مسلحاً فلسطينياً على مقر عسكري في خان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر إسرائيلية أن المقر المستهدف كان يُستخدم لشنّ هجمات على مناطق غرب خان يونس.



وبحسب نتائج أولية، خرج المسلحون من نفق يبعد نحو 40 متراً عن الموقع، وقسموا أنفسهم إلى ثلاث خلايا.



واستهدف المهاجمون في بداية العملية كاميرات المراقبة وأبراج الرصد، وتمكنوا من إصابتها، مما أدى إلى تعطيلها وعدم توثيق مجريات الهجوم.