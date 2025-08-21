الخميس 2025-08-21 02:44 م
 

جيش الاحتلال: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في هجوم خان يونس

جيش الاحتلال: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في هجوم خان يونس
جيش الاحتلال
 
الخميس، 21-08-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق في الهجوم الذي شنّه 15 مسلحاً فلسطينياً على مقر عسكري في خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر إسرائيلية أن المقر المستهدف كان يُستخدم لشنّ هجمات على مناطق غرب خان يونس.

وبحسب نتائج أولية، خرج المسلحون من نفق يبعد نحو 40 متراً عن الموقع، وقسموا أنفسهم إلى ثلاث خلايا.

واستهدف المهاجمون في بداية العملية كاميرات المراقبة وأبراج الرصد، وتمكنوا من إصابتها، مما أدى إلى تعطيلها وعدم توثيق مجريات الهجوم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

فاتورة كهرباء

أخبار محلية تنويه هام للمواطنين للحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فريق شيري الأردن يحصد لقب بطولة الشرق الأوسط للمهارات الفنية ويتأهل للبطولة العالمية في الصين

أخبار الشركات فريق شيري الأردن يحصد لقب بطولة الشرق الأوسط للمهارات الفنية ويتأهل للبطولة العالمية في الصين

استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان

فلسطين استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن "الإسرائيلي الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام، أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر". ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل بشأن

فلسطين حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

أنباء عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل

فلسطين أنباء عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل

ادارة السير

أخبار محلية السير : اثر مروري في نفق الدوار الخامس



 
 





الأكثر مشاهدة