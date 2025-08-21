بعد انتهاء ولايته بعام.. زيلينسكي يعبر عن رغبته في انتخابات رئاسية بشروط

الوكيل الإخباري- أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وذلك بعد أن انتهت ولايته الرئاسية منذ أكثر من عام. اضافة اعلان





وجاء تصريحه ردًا على سؤال خلال لقاء مع صحفيين، نُشرت اقتباسات منه في صحيفة التلغراف، حيث قال زيلينسكي:

"كنت سأكون سعيدًا لو أن الانتخابات قد أُجريت بالفعل، لإنهاء هذا الملف، لأن هذا الموضوع لا ينتج سوى المشاحنات والدعوات السياسية والملصقات وما إلى ذلك. الأهم أن تمنحني (الانتخابات) الفرصة لإنهاء الحرب، لا أن تقسم الدولة قبل ذلك."



ويأتي هذا التصريح بعد أن أبلغ زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثامن عشر من أغسطس الجاري، استعداده لإجراء الانتخابات، ولكن بشرط تحقيق وقف لإطلاق النار أولًا.



وكانت الولاية الدستورية لزيلينسكي قد انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويُبرَّر ذلك بظروف الحرب والأحكام العرفية.