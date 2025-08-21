اصدار 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً في 7 أشهر

وحسب بيانات صادرة عن الوزارة، فقد أصدرت 3197 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية الكترونياً خلال شهر تموز الماضي، فيما أصدرت 50.1 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونياً خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.
