الخميس 2025-08-21 11:57 ص
 

اصدار 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً في 7 أشهر

الخميس، 21-08-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة العدل 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام.

وحسب بيانات صادرة عن الوزارة، فقد أصدرت 3197 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية الكترونياً خلال شهر تموز الماضي، فيما أصدرت 50.1 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونياً خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

 
 
