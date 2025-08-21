الخميس 2025-08-21 02:42 م
 

إصدار أول شهادة ترخيص لمشغل طائرات تجارية مسيّرة في الأردن

الوكيل الإخباري-   سلّم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة العناصر للإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

ويأتي إصدار هذه الرخصة ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الهيئة على مدى سنوات لبناء إطار تنظيمي وتشريعي ورقابي يتيح ترخيص وتشغيل هذا القطاع الحيوي، الذي يُطبق عليه ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.


وأكد الكابتن مستو أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى جاهزية الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. كما لفت إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

 
 
