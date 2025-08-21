إصدار أول شهادة ترخيص لمشغل طائرات تجارية مسيّرة في الأردن

ويأتي إصدار هذه الرخصة ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الهيئة على مدى سنوات لبناء إطار تنظيمي وتشريعي ورقابي يتيح ترخيص وتشغيل هذا القطاع الحيوي، الذي يُطبق عليه ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.
وأكد الكابتن مستو أن الهيئة ماضية بخطوات ثابتة في إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مشيراً إلى جاهزية الكوادر المؤهلة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش. كما لفت إلى وجود شركات أخرى في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.
-
أخبار متعلقة
-
ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات
-
تنويه هام للمواطنين للحد من الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء
-
السير : اثر مروري في نفق الدوار الخامس
-
الحكومة : أخبار كاذبة ومضللة ..!
-
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات
-
الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الواجهة الشمالية
-
الأمن للمواطنين : توجهوا إلى أعمالكم باكرا بدءا من الأحد
-
وزير الاقتصاد الرقمي: نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يعزز حماية بيانات الأفراد