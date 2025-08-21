إصدار أول شهادة ترخيص لمشغل طائرات تجارية مسيّرة في الأردن

الوكيل الإخباري- سلّم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمشغل طيران تجاري مسيّر في الأردن لصالح شركة العناصر للإنتاج التلفزيوني، وذلك تماشياً مع التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

اضافة اعلان



ويأتي إصدار هذه الرخصة ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الهيئة على مدى سنوات لبناء إطار تنظيمي وتشريعي ورقابي يتيح ترخيص وتشغيل هذا القطاع الحيوي، الذي يُطبق عليه ما يتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.