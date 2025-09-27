مؤتمر صحفي الساعة 2:30 للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة

01:51 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة العقبة، وذلك قرابة الساعة 2:30 من ظهر السبت، في نادي الأمير راشد. اضافة اعلان





ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.