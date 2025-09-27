مؤتمر صحفي الساعة 2:30 للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة

ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم
-
الحكومة توافق على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية
-
الحكومة: البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029
-
الحكومة تعفي المركبات العمومية في العقبة من رسوم الترخيص بنسبة 50%
-
المومني يكشف عن مشاريع مائية كبيرة في العقبة
-
المومني: العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية
-
حسان: الأردنيون يقفون مع الشعب الفلسطيني.. ونحن نسجل بطولاتنا بهدوء
-
حسان: العقبة ستكون منطلقا لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية