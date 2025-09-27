السبت 2025-09-27 04:09 م
 

مؤتمر صحفي الساعة 2:30 للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة

من جلسة مجلس الوزارء في العقبة
من جلسة مجلس الوزراء في العقبة
 
السبت، 27-09-2025 01:51 م
الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة العقبة، وذلك قرابة الساعة 2:30 من ظهر السبت، في نادي الأمير راشد.اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.
 
 
