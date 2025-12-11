مؤسسة ولي العهد تحتفي باليوم الدولي للتطوع عبر منصة "نحنُ" للتطوع

وقالت المؤسسة في بيان، إن الفعالية تأتي في إطار جهود المنصة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي ومبادئ الخدمة العامة والمواطنة الفاعلة في الأردن، وتسليط الضوء على أثر مشاركة الشباب في المبادرات الوطنية من مختلف محافظات المملكة، وإبراز الدور المتنامي للتطوع في القضايا البيئية والمناخية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم الشراكات وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات.
وأوضحت المؤسسة أن المشاركة مفتوحة لكافة المهتمين، من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.nahno.org/project_volunteer/index.php?id=2glce2&force=y
وتشمل الفعالية استعراضًا لقصص وتجارب متطوعين من مختلف المحافظات، إضافة إلى عقد جلستين متخصصتين تتناولان واقع المياه والتحديات ذات الصلة في الأردن، والإدارة السليمة للنفايات الصلبة وآليات إعادة الاستخدام والتدوير.
كما تُخصص الفعالية معرضًا لشركاء منصة "نحنُ"، يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الفاعلة في مجالات التطوع والاستدامة. ويتيح المعرض للزوار التعرف على مشاريع وبرامج ذات أثر مجتمعي، والتفاعل مع الجهات المشاركة والاطلاع على فرص الانضمام والاستفادة من خبراتها في مجتمعاتهم المحلية.
وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة الرقمية والتوعوية المفتوحة للزوار، من بينها تجربة التصوير بتقنية (360 درجة)، وتجربة "الهولوغرام ثلاثي الأبعاد" الذي يعرض رسائل حول العمل التطوعي والعمل المناخي ويتيح فرصة مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من الألعاب التعليمية والتحديات الهادفة إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، إلى جانب مساحة مخصصة لمبادرات زراعة الأشجار تتيح للمشاركين اختيار منطقة لغرس الأشجار في مناطقهم ومجتمعاتهم، وتوثيق التزامهم من خلال بطاقة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت المؤسسة أن تصميم الفعالية بنهج رقمي وصديق للبيئة يأتي انسجاماً مع التزام منصة "نحنُ" في تعزيز التطوع البيئي والمناخي، واستكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والمواطنة الفاعلة.
