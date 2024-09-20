مادبا: احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر

وأكدت بني مصطفى ضرورة تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والتوعية والتثقيف الصحي والخدمات الطبية لمرضى الزهايمر وعائلاتهم، مشيدة بدور جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر في دعم المرضى وعائلاتهم.
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