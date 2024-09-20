مادبا: احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر

الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الحفل الذي نظمته جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر في مادبا، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر.

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