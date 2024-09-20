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مادبا: احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر

احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر
احتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر
الجمعة، 20-09-2024 07:09 م

الوكيل الإخباري-    رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الحفل الذي نظمته جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر في مادبا، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر.

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وأكدت بني مصطفى ضرورة تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والتوعية والتثقيف الصحي والخدمات الطبية لمرضى الزهايمر وعائلاتهم، مشيدة بدور جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر في دعم المرضى وعائلاتهم.

 
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