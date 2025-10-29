الأربعاء 2025-10-29 09:39 ص
 

مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 29-10-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، جلسته الشهريَّة الثانية عشرة في المحافظات، وذلك في محافظة العاصمة.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد عقد جلسات في جميع محافظات المملكة منذ تشكيل الحكومة.


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية الحادية عشرة في محافظة العقبة.

 
 
