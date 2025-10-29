مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، جلسته الشهريَّة الثانية عشرة في المحافظات، وذلك في محافظة العاصمة.

اضافة اعلان



وبذلك يكون مجلس الوزراء قد عقد جلسات في جميع محافظات المملكة منذ تشكيل الحكومة.