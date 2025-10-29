مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد عقد جلسات في جميع محافظات المملكة منذ تشكيل الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية الحادية عشرة في محافظة العقبة.
