الأربعاء 2025-10-29 10:02 م
 

للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 29-10-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري - بعد تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2025 الشهر الماضي، ينتظر المقترضين الأردنيين من البنوك تخفيضا جديدا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام بمقدار 25 نقطة أساس.

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا بتخفيض أسعار الفائدة بذات النسبة أيضا، فيما سينعكس القرار مباشرة على القروض البنكية للأردنيين.

 

ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وينتظرون المزيد من التخفيضات بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة وقرارات بالتثبيت امتدت لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي بتلك الجائحة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

ل

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار

بشرى سارة لأهالي سحاب

أخبار محلية بشرى سارة لأهالي سحاب

غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

فلسطين غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

أخبار محلية توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

عربي ودولي تقرير: الصحفي أوستن تايس أعدم في سوريا بأمر من الأسد

ل

أسواق ومال البنك الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ب

خاص بالوكيل للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين



 
 





الأكثر مشاهدة