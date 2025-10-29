للمرة الثانية.. خبر سار للمقترضين الأردنيين

الوكيل الإخباري - بعد تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2025 الشهر الماضي، ينتظر المقترضين الأردنيين من البنوك تخفيضا جديدا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام بمقدار 25 نقطة أساس.

اضافة اعلان

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا بتخفيض أسعار الفائدة بذات النسبة أيضا، فيما سينعكس القرار مباشرة على القروض البنكية للأردنيين.

