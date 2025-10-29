الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني

11:30 م

الوكيل الإخباري- فاز فريق الوحدات لكرة القدم على نظيره المحرق البحريني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2.





وتقدم المحرق بالهدف الأول، قبل أن يرد الوحدات بهدفين عن طريق اللاعبين مصطفى معوض وعامر جاموس.



ومنح هذا الفوز فريق الوحدات فرصة التشبّث بالأمل في التأهل للدور الثاني.



ورفع الوحدات رصيده إلى 3 نقاط، بالتساوي مع فريق الاستقلال الإيراني الذي يملك نفس الرصيد، فيما يملك المحرق في رصيده 6 نقاط، ويتصدر فريق الوصل الإماراتي هذه المجموعة برصيد 9 نقاط.



يشار إلى أن فريقي الوحدات والحسين إربد، يمثلان الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، حيث يلعب الحسين إربد في المجموعة الثالثة.