الأربعاء 2025-10-29 11:37 م
 

الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني

الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-   فاز فريق الوحدات لكرة القدم على نظيره المحرق البحريني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2.اضافة اعلان


وتقدم المحرق بالهدف الأول، قبل أن يرد الوحدات بهدفين عن طريق اللاعبين مصطفى معوض وعامر جاموس.

ومنح هذا الفوز فريق الوحدات فرصة التشبّث بالأمل في التأهل للدور الثاني.

ورفع الوحدات رصيده إلى 3 نقاط، بالتساوي مع فريق الاستقلال الإيراني الذي يملك نفس الرصيد، فيما يملك المحرق في رصيده 6 نقاط، ويتصدر فريق الوصل الإماراتي هذه المجموعة برصيد 9 نقاط.

يشار إلى أن فريقي الوحدات والحسين إربد، يمثلان الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2، حيث يلعب الحسين إربد في المجموعة الثالثة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني

أخبار محلية الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني

الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته

خاص بالوكيل الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته

ل

أخبار محلية الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة

الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة

أخبار محلية الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة

ل

أخبار محلية بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة

أكثر من نصف سكان النقب في إسرائيل يفكرون في مغادرتها

فلسطين أكثر من نصف سكان النقب في إسرائيل يفكرون في مغادرتها

ل

ترند مطالبات بفصل جماهير الفيصلي والوحدات في دوري السلة

الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه

أخبار محلية الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه



 
 





الأكثر مشاهدة