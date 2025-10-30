فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المدة: من الساعة 11:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا
المناطق المتأثرة: الحي الشمالي من منطقة الرويشد
سبب الفصل: انقطاع داخلي مبرمج
