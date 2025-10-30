الخميس 2025-10-30 08:39 ص
 

فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

محطة توليد كهرباء
محطة توليد كهرباء
 
الخميس، 30-10-2025 06:45 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي اليوم الخميس في الرويشد على النحو التالي:

المدة: من الساعة 11:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا


المناطق المتأثرة: الحي الشمالي من منطقة الرويشد


سبب الفصل: انقطاع داخلي مبرمج

 
 
