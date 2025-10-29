الخميس 2025-10-30 01:13 ص
 

الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا

الأربعاء، 29-10-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا.اضافة اعلان


وأيد القرار 165دولة، من بينها الأردن، وعارضته 7 دول، فيما صوتت بالامتناع عليه 12 دولة.
 
 
