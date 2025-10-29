الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا

11:50 م

الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا. اضافة اعلان





وأيد القرار 165دولة، من بينها الأردن، وعارضته 7 دول، فيما صوتت بالامتناع عليه 12 دولة.

