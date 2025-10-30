ترامب يوجه البنتاغون بالبدء فورا في اختبار الأسلحة النووية

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية "بسبب عمليات الاختبار التي تُجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".
وأشار ترامب إلى أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنها ستكون على قدم المساواة في غضون خمس سنوات".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن روسيا اختبرت بنجاح طوربيدا من طراز بوسيدون الذي يعمل بالطاقة النووية ويصفه محللون عسكريون بأنه قادر على تدمير المناطق الساحلية من خلال إطلاق أمواج هائلة من الإشعاع في المحيطات.
ومع تشديد ترامب لخطابه وموقفه تجاه روسيا، استعرض بوتين قدرات بلاده النووية باختبار صاروخ كروز جديد من طراز بوريفيستنيك وتدريبات لإطلاق الأسلحة النووية هذا الشهر.
وكانت آخر مرة اختبرت فيها الولايات المتحدة سلاحا نوويا في عام 1992.
