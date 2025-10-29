الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة

10:51 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، وأجرى معه محادثات موسّعة بحثت سبل تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي وفاديفول الاستمرار في العمل على توسعة برامج التعاون بين المملكة وألمانيا في قطاعات حيوية تشمل المياه والاستثمار والتعليم والتعليم المهني والسياحة والدفاع.



وثمّن الصفدي الدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا لمشاريع التنمية في الأردن وللمساعدة في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية.



وبحث الصفدي ونظيره الألماني الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وأكّدا ضرورة التزامه والتقدّم ضمن رؤية شاملة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة البناء في غزة وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



كما أكّد الوزيران ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ إلى جميع أنحاء القطاع وعلى استمرار التعاون بين البلدين في هذه الجهود.



وبحث الصفدي وفاديفول الأوضاع في الضفة الغربية حيث أكّد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه التصعيد وخصوصًا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الحكومة السورية لإعادة البناء. وجدّد الصفدي التأكيد على دعم المملكة للحكومة السورية في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما أكّد الصفدي إدانة التدخلات الإسرائيلية المُستهدِفة بث الفتنة والفوضى في سوريا والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.



وشدّد الصفدي على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة للأمن الإقليمي وعلى أن نجاح سوريا في إعادة البناء نجاح للمنطقة وضرورة للأمن والاستقرار في المنطقة وفي أوروبا.



واتّفق الصفدي وفاديفول على إدامة التشاور والتنسيق إزاء سبل تطوير العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.