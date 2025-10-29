الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته

وبحسب المصدر، جرى إسعاف السيدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وحالتها العامة قيد العلاج .
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على تحديد مكان وجود الفاعل وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
-
