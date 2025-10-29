الأربعاء 2025-10-29 11:38 م
 

الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته

الأربعاء، 29-10-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري-   أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على طعن طليقته في محافظة إربد، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" .اضافة اعلان


وبحسب المصدر، جرى إسعاف السيدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وحالتها العامة قيد العلاج .

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على تحديد مكان وجود الفاعل وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
 
