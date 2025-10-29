الأمن يلاحق هارباً في اربد بعد طعنه لطليقته

11:15 م

الوكيل الإخباري- أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على طعن طليقته في محافظة إربد، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" . اضافة اعلان





وبحسب المصدر، جرى إسعاف السيدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وحالتها العامة قيد العلاج .



وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على تحديد مكان وجود الفاعل وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.