الارصاد تحذر المواطنين من الضباب الكثيف

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان طريق المفرق – دمشق الدولي يشهد ضبابًا كثيفًا يحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 50 مترًا فقط.

واهابت بالسائقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المنخفضة حفاظًا على سلامتهم .