الأربعاء 2025-10-29 09:39 ص
 

الارصاد تحذر المواطنين من الضباب الكثيف

جانب من الضباب
ضباب
 
الأربعاء، 29-10-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجوية ان طريق المفرق – دمشق الدولي يشهد ضبابًا كثيفًا يحدّ من مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 50 مترًا فقط.

واهابت  بالسائقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر  أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المنخفضة حفاظًا على سلامتهم  .

 

  ولف ضباب كثيف مناطق مختلفة في المملكة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.

وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها طريق مطار الملكة علياء وشارع ال 100 والطريق الصحراوي، وطريق إربد - عمان.

 
 
