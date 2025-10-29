الارصاد تحذر المواطنين من الضباب الكثيف

واهابت بالسائقين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المنخفضة حفاظًا على سلامتهم .
وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها طريق مطار الملكة علياء وشارع ال 100 والطريق الصحراوي، وطريق إربد - عمان.
