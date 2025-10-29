الأربعاء 2025-10-29 11:38 م
 

بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة

جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 29-10-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري- أكد وفد بلدية الزرقاء، برئاسة المهندس خالد الخشمان، رئيس لجنة البلدية، المشارك بفعاليات قمة المدن والإدارات المحلية لآسيا والمحيط الهادئ 2025 (APCS) المقامة في إكسبو دبي، عمق العلاقات الأخوية والتكاملية التي تجمع المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعي الجانبين إلى تعزيز جسور التعاون في ميادين التنمية المحلية المستدامة.

وخلال لقاء جمع الوفد مع الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، جرى بحث سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية في تطوير الخدمات البلدية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة الحياة في المدن.


وبين المهندس الخشمان، خلال تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لنهج بلدية الزرقاء في الانفتاح على التجارب الرائدة، واستلهام قصص النجاح في مجال الإدارة المحلية الذكية والمستدامة، مؤكداً أن التعاون مع إمارة دبي يشكل فرصة فاعلة لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز قدرات الكوادر الفنية والإدارية.


ومن جانبه، أكد البسطي استعداد إمارة دبي لتبادل الخبرات مع المؤسسات البلدية في الأردن، لما لذلك من أثر إيجابي في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

 
 
