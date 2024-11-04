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مجلس محافظة الكرك يلتقي نواب المحافظة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 07:46 م

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس محافظة الكرك، اليوم الاثنين، لقاء تشاوريا بحضور محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ونواب المحافظة الدكتور إبراهيم الطراونة، الدكتور إبراهيم القرالة، أحمد القطاونة، الدكتور جميل الدهيسات، الدكتور خالد المسامرة، فتحي البوات، ومحمد البستنجي، حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه المحافظة.

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وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبد الله العبادلة، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم تحديات ومتطلبات واحتياجات المحافظة، وأهم المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في المحافظة.


وتركزت المناقشات حول موازنة المجلس، َوقصر السنة المالية، وطول فترة الدراسات، وتنفيذ المشاريع وعدم تدوير الموازنات للسنوات المقبلة.

 
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