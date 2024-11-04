مجلس محافظة الكرك يلتقي نواب المحافظة

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبد الله العبادلة، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم تحديات ومتطلبات واحتياجات المحافظة، وأهم المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
وتركزت المناقشات حول موازنة المجلس، َوقصر السنة المالية، وطول فترة الدراسات، وتنفيذ المشاريع وعدم تدوير الموازنات للسنوات المقبلة.
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