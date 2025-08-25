الإثنين 2025-08-25 05:12 م
 

مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

الإثنين، 25-08-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    ناقش مجلس محافظة جرش، اليوم الاثنين، مشروع موازنة المحافظة للعام المقبل 2026، خلال اجتماع برئاسة رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدرة، وبحضور أعضاء اللجنة وأمين سر المجلس المهندس حسام المرازيق، إلى جانب مدراء قطاعات المياه وحماية البيئة والتدريب المهني.

وناقش الاجتماع عددا من الملاحظات والاقتراحات المتعلقة ببنود الموازنة والمشاريع المطروحة، ومطالب القطاعات المختلفة وما تتطلبه من مشاريع خدمية وتنموية ذات حاجة ملحة وأولوية.


وأكد دعدرة، أهمية توجيه بنود الموازنة نحو تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية بما يحقق الفائدة المباشرة للمواطنين، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وفقا للاحتياجات الفعلية للمحافظة.

 
 
مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

