مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس محافظة جرش، اليوم الاثنين، مشروع موازنة المحافظة للعام المقبل 2026، خلال اجتماع برئاسة رئيس لجنة المجلس الدكتور جهاد دعدرة، وبحضور أعضاء اللجنة وأمين سر المجلس المهندس حسام المرازيق، إلى جانب مدراء قطاعات المياه وحماية البيئة والتدريب المهني.

وناقش الاجتماع عددا من الملاحظات والاقتراحات المتعلقة ببنود الموازنة والمشاريع المطروحة، ومطالب القطاعات المختلفة وما تتطلبه من مشاريع خدمية وتنموية ذات حاجة ملحة وأولوية.