مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

وناقش الاجتماع عددا من الملاحظات والاقتراحات المتعلقة ببنود الموازنة والمشاريع المطروحة، ومطالب القطاعات المختلفة وما تتطلبه من مشاريع خدمية وتنموية ذات حاجة ملحة وأولوية.
وأكد دعدرة، أهمية توجيه بنود الموازنة نحو تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية بما يحقق الفائدة المباشرة للمواطنين، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وفقا للاحتياجات الفعلية للمحافظة.
