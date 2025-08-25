وزير البيئة يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية تركيا يعقوب جايماز أوغلو، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا في المجالات البيئية المختلفة، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتهما في تطوير الشراكة البيئية بما يخدم الأهداف المشتركة.