وزير البيئة يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

وأكد الطرفان خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتهما في تطوير الشراكة البيئية بما يخدم الأهداف المشتركة.
واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون المستقبلي، وتعزيز العمل المشترك في قضايا البيئة، لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
