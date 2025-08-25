الإثنين 2025-08-25 07:02 م
 

وزير البيئة يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

ل
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 25-08-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية تركيا يعقوب جايماز أوغلو، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وتركيا في المجالات البيئية المختلفة، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


وأكد الطرفان خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتهما في تطوير الشراكة البيئية بما يخدم الأهداف المشتركة.


واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير التعاون المستقبلي، وتعزيز العمل المشترك في قضايا البيئة، لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية محافظ معان يتفقد مشاريع خدمية في الشوبك

ا

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تنظم مسابقة "إبيكود 2" بمشاركة 21 جامعة

الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

أخبار محلية الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

أمانة عمان توقع مع برشلونة .. تفاصيل

أخبار محلية أمانة عمان توقع مع برشلونة .. تفاصيل

ا

عربي ودولي رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية

ا

أخبار محلية انطلاق فعالية "احكي عشان الأردن" في جامعة اليرموك

ل

أخبار محلية وزير البيئة يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام

شؤون برلمانية الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام



 
 





الأكثر مشاهدة