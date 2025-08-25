الإثنين 2025-08-25 03:16 م
 

حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 صحفيا

سترة واقية خاصة بالصحفيين ملطخة بالدماء عقب قصف إسرائيلي
سترة واقية خاصة بالصحفيين ملطخة بالدماء عقب قصف إسرائيلي على غزة
 
الإثنين، 25-08-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 244 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، استهداف واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والأجسام الصحفية في دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا.
 
 
