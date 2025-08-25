اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

ويأتي تنظيم البطولة استكمالاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع كابيتال بنك مع نادي عمّان للجولف، وترجمةً لقيم البنك التي تضع العملاء في مقدمة أولوياته، عبر تقديم تجارب استثنائية وخدمات مصرفية متكاملة تعزز من متانة العلاقة معهم.
وجمعت الفعالية نخبة من عملاء البنك وشركائه، حيث شكلت مناسبة للتواصل وتبادل الخبرات في أجواء ودية ومنافسة رياضية راقية. وفي ختام المنافسات تم تكريم المشاركين والفائزين، بما يعكس حرص كابيتال بنك على تقدير عملائه ومكافأتهم.
ومن خلال هذه البطولة، يواصل كابيتال بنك ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق يحرص على إغناء حياة عملائه بتجارب نوعية، مؤكداً التزامه الدائم بتقديم أفضل الخدمات وأعلى مستويات التميّز.
-
أخبار متعلقة
-
"زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة
-
من أرض الملعب إلى المشهد العالمي: كيف تساهم الشراكات الرياضيّة في دعم الطموح الأردني
-
Galaxy AI بداية عصر جديد من الابتكار التفاعلي في المشرق العربي
-
فريق "إمكان الإسكان" يشارك في تنظيم فعالية تطوعية في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل
-
البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة "Visa Travel Mate" الائتمانية للسفر
-
أفضل الطرق لربح المال عبر الإنترنت من خلال التسويق بالعمولة
-
شركة البوتاس العربية تدعم مدارس الأغوار الجنوبية بالحقائب والقرطاسية
-
فريق شيري الأردن يحصد لقب بطولة الشرق الأوسط للمهارات الفنية ويتأهل للبطولة العالمية في الصين