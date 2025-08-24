الأحد 2025-08-24 02:05 م
 

الأغذية العالمي: استبعاد 36 ألف لاجئ من المساعدات بعد عودتهم من الأردن لسوريا

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
 
الأحد، 24-08-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن لشهر تموز الماضي، استبعاد نحو 36,000 لاجئ سوري من المساعدات الشهرية "النقدية" كونهم عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا.

ويأتي هذا الاستبعاد في سياق ارتفاع موجة العودات الطوعية من الأردن إلى سوريا، التي سجّلت حوالي 123,000 حالة عودة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و26 تموز/يوليو 2025، وفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمية  .


وترافق ذلك مع خفض قيمة التحويلات المقدمة للمستفيدين الباقين إلى مستوى مخفّض (15 دينار/شخص في تموز الماضي)، بحسب التقرير.


وقدم برنامج الأغذية العالمي في تموز الماضي، مساعدات شهرية لـ274,000 لاجئ في المخيمات والمجتمعات داخل المملكة، لكن بقيمة مخفّضة (15 دينار للشخص الواحد).

 

 
 
