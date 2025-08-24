الأغذية العالمي: استبعاد 36 ألف لاجئ من المساعدات بعد عودتهم من الأردن لسوريا

ويأتي هذا الاستبعاد في سياق ارتفاع موجة العودات الطوعية من الأردن إلى سوريا، التي سجّلت حوالي 123,000 حالة عودة بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و26 تموز/يوليو 2025، وفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمية .
وترافق ذلك مع خفض قيمة التحويلات المقدمة للمستفيدين الباقين إلى مستوى مخفّض (15 دينار/شخص في تموز الماضي)، بحسب التقرير.
وقدم برنامج الأغذية العالمي في تموز الماضي، مساعدات شهرية لـ274,000 لاجئ في المخيمات والمجتمعات داخل المملكة، لكن بقيمة مخفّضة (15 دينار للشخص الواحد).
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا
-
الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي
-
مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية
-
بلدية عجلون تطلق خططًا شاملة لتأهيل المواقع السياحية
-
وزير الخارجية يلتقي السيناتور الاميركي شاهين
-
وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز
-
الجمارك: العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الاستثمار
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة