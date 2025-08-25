الإثنين 2025-08-25 07:01 م
 

العثور على جثة فتاة مدفونة بعمق 3 أمتار في العاصمة

مديرية الأمن العام
الإثنين، 25-08-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة في منطقة خالية من السكان ضمن محافظة العاصمة، بعد ورود معلومات أولية قادت فرق التحقيق إلى الموقع.اضافة اعلان


وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إن الفرق المختصة قامت بمسح المنطقة ليتم العثور على الجثة مدفونة داخل حفرة بعمق ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنه جرى تحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
 
 
