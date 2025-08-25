العثور على جثة فتاة مدفونة بعمق 3 أمتار في العاصمة

05:10 م

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة في منطقة خالية من السكان ضمن محافظة العاصمة، بعد ورود معلومات أولية قادت فرق التحقيق إلى الموقع.





وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إن الفرق المختصة قامت بمسح المنطقة ليتم العثور على الجثة مدفونة داخل حفرة بعمق ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنه جرى تحويلها إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.