الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

06:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743607 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان، وكان في مقدمة استقباله الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف. اضافة اعلان





وغادر جلالته أرض الوطن، الاثنين، متوجها إلى أوزبكستان في زيارة دولة، تليها زيارة رسمية إلى كازاخستان.



وسيجري جلالة الملك مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في مدينة سمرقند، وسيشهد جلالته تبادل توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين حكومتي البلدين.



وفي العاصمة أستانا، سيلتقي جلالة الملك رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما سيشهد جلالته تبادل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك.



ومن المقرر أن يحضر جلالة الملك الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني.



وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.



