أمانة عمان توقع مع برشلونة .. تفاصيل

06:42 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم، رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني إي كوادرادو، والوفد المرافق، بحضور السفير الإسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس، ونائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي اضافة اعلان





وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وآليات العمل المشتركة بين مدينتي عمان وبرشلونة، في كافة مجالات العمل البلدي، بما يعود بالنفع على المدينتين وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتخلل اللقاء توقيع إعلان نوايا بين أمانة عمّان الكبرى ومجلس مدينة برشلونة الإسبانية، لتوطيد أواصر التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين عمان وبرشلونة، بما يسهم في تعزيز الازدهار والمرونة وتحسين جودة الحياة لمواطني المدينتين.



ويهدف الإعلان، الذي وقّعه رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني إي كوادرادو، إلى تكثيف أوجه التعاون وتعزيز المبادرات المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك مجالات سهولة الوصول، والإدارة المستدامة للمياه، وتطوير المساحات الخضراء العامة، وأنظمة تصريف مياه الأمطار، والتدابير الوقائية من الفيضانات، والمشروعات المتعلقة بالمدن الذكية.



ورحب الشواربة بعمدة برشلونة والوفد المرافق في زيارته الأولى إلى عمان والتي تشكل فرصة لتعزيز التعاون والانفتاح على آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين اثنتين من أعرق مدن حوض المتوسط

وقال إن توقيع إعلان النوايا يجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل حضري أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التحديات، ويؤكد على التزامنا العملي بتنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير المساحات الخضراء، وتعزيز أنظمة الوقاية من الفيضانات، إلى جانب الاستثمار في تقنيات المدن الذكية



وأشاد الشواربة بدعم برشلونة لمشاريع تسهيل الوصول في عمان، ما أسهم في تهيئة بيئة حضرية أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمرونة الحضرية، والمشاركة في أبرز الفعاليات العالمية مثل المعرض والمؤتمر العالمي للمدن الذكية.



وأوضح أن شراكتنا مع برشلونة تجسد إيماننا بدبلوماسية المدن كأداة محورية لتطوير حلول مبتكرة تعود بالنفع على مواطنينا وتعزز مكانة مدننا على الساحة الدولية، في ظل التحديات التي تواجهها المدن اليوم



وأكد الشواربة على التزام الأمانة بتحقيق الأهداف المشتركة التي تلبي تطلعات مواطنينا نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى وضع خبرات الأمانة المؤسسية في خدمة هذه الشراكة، والاستفادة من التجارب المتقدمة في مختلف المجالات



من جهته أكد كوادرادو على عمق العلاقات التي تربط مدينتي عمان وبرشلونة، حيث تجمعهما مشاريع وتعاون نشط منذ سنوات.



وقال إن عمان عاصمة مبتكرة ورائدة، خاصة فيما يتعلق بسياستها المناخية وخطة عملها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالإضافة إلى التزامها بتطوير النقل العام



وأشار إلى أن عمان مدينة ذات تقاليد عريقة في الضيافة، ومنفتحة، وملتزمة بعمق تجاه معاناة المدن والشعوب الأخرى، حيث استقبلت لاجئين من مناطق عديدة، وخاصة من فلسطين



وأضاف أن عمان تتشارك التحديات مع برشلونة، لهذا نسعى إلى التعلم، ونلتزم بالتعاون المشترك، خاصة في مجالات محددة كالسياسات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ مثل أنظمة الوقاية من الفيضانات وتطوير المساحات الخضراء، وتعزيز إمكانية الوصول للمواطنين، والابتكار الحضري



كما وجه كوادرادو دعوة إلى الشواربة للمشاركة في فعالية المدن المتوسطية في 26 نوفمبر والتي ستكون جزءاً من برنامج مؤتمر دول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي سيعقد لأول مرة في برشلونة نهاية نوفمبر.



ويشار إلى أن أمانة عمان الكبرى وبلدية برشلونة تربطهما مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة النفايات الصلبة والتدوير، وتنسيق المساحات الخضراء، والتعاون في سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة ووسائط النقل العام، إضافة إلى التنمية الحضرية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

