الإثنين 2025-08-25 07:02 م
 

رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية

أرشيفية
 
الإثنين، 25-08-2025 06:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مساء يوم الاثنين، إزالة لوائح العقوبات على سوريا رسميا من مدونة القوانين الفيدرالية.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن قرار إزالة العقوبات سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

وفي منشورها، قالت الوزارة: "يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".


وذكرت أن هذا التعديل التنظيمي متاح حاليا للاطلاع العام لدى السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي في 26 أغسطس.

 

RT

 
 
