الإثنين 2025-08-25 11:02 ص
 

ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد في الاسبوع الاخير من شهر أيلول

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الإثنين، 25-08-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير وحدة القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب، إن عملية تقديم طلبات القبول الموحد انتهت الأسبوع الماضي، وبدأت لجان التدقيق بمراجعة بيانات شهادات الثانوية العامة الأجنبية والعربية.

وأضاف الخطيب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عملية التدقيق تحتاج من أسبوع إلى 10 أيام لإنهائها، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعلان نتائج القبول في الأسبوع الأخير من شهر أيلول.

وأوضح أن العمل جارٍ على جميع القوائم، بما يشمل سوء الاختيار، والمناقلات، وأبناء الأردنيات، والتجسير، بهدف الانتهاء منها جميعًا قبل بدء الدراسة في الجامعات بتاريخ 5/10/2025.

