ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد في الاسبوع الاخير من شهر أيلول

وأضاف الخطيب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عملية التدقيق تحتاج من أسبوع إلى 10 أيام لإنهائها، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعلان نتائج القبول في الأسبوع الأخير من شهر أيلول.
وأوضح أن العمل جارٍ على جميع القوائم، بما يشمل سوء الاختيار، والمناقلات، وأبناء الأردنيات، والتجسير، بهدف الانتهاء منها جميعًا قبل بدء الدراسة في الجامعات بتاريخ 5/10/2025.
