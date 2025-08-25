ارتفاع عدد شهداء سوء التغذية والمجاعة في غزة إلى 300

01:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 11 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلا.