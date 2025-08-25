الإثنين 2025-08-25 03:15 م
 

ارتفاع عدد شهداء سوء التغذية والمجاعة في غزة إلى 300

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام من مطبخ خيري في غزة
طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام من مطبخ خيري في غزة
 
الإثنين، 25-08-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 11 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

شؤون برلمانية رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

fry

أخبار الشركات اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

لىلىلى

طب وصحة دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

اىفل

طب وصحة نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

حججححج

طب وصحة تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

بل

أخبار الشركات "زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة