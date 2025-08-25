الإثنين 2025-08-25 05:13 م
 

سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط

عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين
عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين
 
الإثنين، 25-08-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-  أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، العضو البارزة في لجنة العلاقات الخارجية، أن الأردن يعد حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، مشددة على أن الشراكة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت شاهين في ختام زيارتها إلى الأردن، التي التقت خلالها بجلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين، إن "الأردن يلعب دوراً محورياً في تسهيل إيصال المساعدات عبر المنطقة، خصوصاً خلال الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".

وأكدت أن عمّان تقوم أيضاً بدور فاعل في تعزيز الاستقرار في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل أوسع.

وأعربت السيناتور الأميركية عن تقديرها لقيادة الملك عبدالله الثاني ولدعم الأردن "الموثوق والثابت" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين كان حاسماً في العديد من الملفات الإقليمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية العثور على جثة فتاة مدفونة بعمق 3 أمتار في العاصمة

عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين

أخبار محلية سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط

الكرك

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي أبو الفول والعدوان

قلعة الكرك

أخبار محلية جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية

مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا لمشاركات من إقليم الجنوب

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة

أخبار محلية الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها



 
 





الأكثر مشاهدة