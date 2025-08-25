سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط

وقالت شاهين في ختام زيارتها إلى الأردن، التي التقت خلالها بجلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين، إن "الأردن يلعب دوراً محورياً في تسهيل إيصال المساعدات عبر المنطقة، خصوصاً خلال الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".
وأكدت أن عمّان تقوم أيضاً بدور فاعل في تعزيز الاستقرار في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وأعربت السيناتور الأميركية عن تقديرها لقيادة الملك عبدالله الثاني ولدعم الأردن "الموثوق والثابت" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين كان حاسماً في العديد من الملفات الإقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي أبو الفول والعدوان
-
جلسة حوارية في الكرك تناقش قانون الإدارة المحلية
-
مجلس محافظة جرش يناقش موازنة 2026
-
الأردن: انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى تصعيد غير مقبول
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا لمشاركات من إقليم الجنوب
-
الشبلي: الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى غزة رغم محاولات تعطيل وصولها
-
محافظ الكرك يتفقد مشروع مدرسة الربة الثانوية للبنين
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة