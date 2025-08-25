سيناتور أميركية: الأردن يسهل المساعدات للقطاع ويعزز استقرار الشرق الأوسط

05:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743597 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، العضو البارزة في لجنة العلاقات الخارجية، أن الأردن يعد حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، مشددة على أن الشراكة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان





وقالت شاهين في ختام زيارتها إلى الأردن، التي التقت خلالها بجلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين، إن "الأردن يلعب دوراً محورياً في تسهيل إيصال المساعدات عبر المنطقة، خصوصاً خلال الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".



وأكدت أن عمّان تقوم أيضاً بدور فاعل في تعزيز الاستقرار في سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل أوسع.



وأعربت السيناتور الأميركية عن تقديرها لقيادة الملك عبدالله الثاني ولدعم الأردن "الموثوق والثابت" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين كان حاسماً في العديد من الملفات الإقليمية.