الإثنين 2025-08-25 11:02 ص
 

الاردن .. بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

الإثنين، 25-08-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بلاغاً بتعطيل الدَّوام يوم الخميس الموافق للرَّابع من أيلول المقبل؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري أكدت وزارة العمل - في بيان سابق -  أن "أي بلاغ" يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك "استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين".


وأوضحت الوزارة، أن المادة (59) من قانون العمل "بينت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية إذ نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".

 
 






