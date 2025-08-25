الاردن .. بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

وأوضحت الوزارة، أن المادة (59) من قانون العمل "بينت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية إذ نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي: لا اعتراف بدراسة الطب خارج الأردن لمن هم دون معدل 90%
-
ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد في الاسبوع الاخير من شهر أيلول
-
مواطنون يوجهون شكواهم إلى أمين عمان حول سوء الإنارة في الأنفاق الرئيسية
-
الضمان لـ " الوكيل " : صرف رواتب المتقاعدين اليوم
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
أبو زيد: ثلاث رسائل أردنية وصلت قيسارية والتقطها الإعلام العبري
-
الحكومة بصدد الاعلان عن أول طريق مدفوع في الأردن
-
ترجيح مناقشة معدل قانون خدمة العلم في الدورة العادية لمجلس الأمة تشرين الأول المقبل