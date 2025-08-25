الاردن .. بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بلاغاً بتعطيل الدَّوام يوم الخميس الموافق للرَّابع من أيلول المقبل؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

اضافة اعلان

ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري أكدت وزارة العمل - في بيان سابق - أن "أي بلاغ" يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك "استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين".