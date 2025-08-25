عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

09:54 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات ورددوا أغنيات بأصواتٍ عالية، شوشت على المصلين المسلمين.