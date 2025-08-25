عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات ورددوا أغنيات بأصواتٍ عالية، شوشت على المصلين المسلمين.
