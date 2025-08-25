الإثنين 2025-08-25 11:02 ص
 

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين، 25-08-2025 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات ورددوا أغنيات بأصواتٍ عالية، شوشت على المصلين المسلمين.
 
 
