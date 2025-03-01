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محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
السبت، 01-03-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ البلقاء سلمان النجادا، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو جودة المنتجات خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال النجادا خلال جولة تفقدية اليوم السبت، لأسواق المؤسستين العسكرية والمدنية في السلط، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن المحافظة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين. 

 
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