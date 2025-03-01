محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق

الوكيل الإخباري- أكد محافظ البلقاء سلمان النجادا، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو جودة المنتجات خلال شهر رمضان المبارك.

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