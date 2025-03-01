محافظ البلقاء يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق

وقال النجادا خلال جولة تفقدية اليوم السبت، لأسواق المؤسستين العسكرية والمدنية في السلط، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن المحافظة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.
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