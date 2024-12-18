محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء

وأكد المحافظ أهمية ديمومة التيار الكهربائي وصيانة الشبكات خلال المنخفضات الجوية، مشدداً على التنسيق مع غرفة العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين.
وأشاد بجهود كوادر الشركة وحثهم على سرعة الإنجاز ودقة المعالجة.
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