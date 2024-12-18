محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ الطفيلة، الدكتور عمر الزيود، خلال زيارته اليوم الأربعاء، لشركة توزيع الكهرباء في المحافظة، على مشروعات التحديث وخطة الطوارئ لمعالجة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الأحوال الجوية.

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وأكد المحافظ أهمية ديمومة التيار الكهربائي وصيانة الشبكات خلال المنخفضات الجوية، مشدداً على التنسيق مع غرفة العمليات لاستقبال شكاوى المواطنين.