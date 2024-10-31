 
الخميس 2024-10-31 04:02 م
 

محافظ الطفيلة يطلع على سير مديرية الأحوال المدنية والجوازات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 31-10-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود اليوم الخميس، على سير إنجاز معاملات المواطنين في أقسام مديرية الأحوال المدنية والجوازات في الطفيلة، مؤكداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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وأوضح الزيود، أن الجولة جاءت في إطار الجولات الميدانية التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في الدوائر والمؤسسات الرسمية، بما في ذلك مديرية "أحوال الطفيلة"، التي حققت نقلة نوعية في خدماتها وإنجاز معاملات المواطنين بكفاءة وتفانٍ من قبل الكوادر المؤهلة.


واستمع الزيود، لملاحظات المواطنين حول احتياجاتهم ومطالبهم المتعلقة بمعاملات الأحوال المدنية والجوازات، كما التقى العاملين في المديرية، مؤكداً أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.


بدوره، استعرض مدير المديرية عدنان الخوالدة، أبرز إجراءات سير العمل في مختلف أقسام المديرية، مستعرضا الإحصائيات الشهرية والسنوية للمديرية، وآلية إصدار البطاقات الذكية، وإجراءات ومراحل تقديم المواطنين للمعاملات عبر برامج الخدمات الإلكترونية، وصولاً إلى تحصيل الرسوم واستلام الوثائق بكل سهولة ودقة وسرعة.


وأشار إلى أنه تم استحداث مكتب للخدمات الإلكترونية في منطقة القادسية، بهدف خدمة المواطنين في المناطق الجنوبية وتسهيل حصولهم على الخدمات المتنوعة.


وأوضح الخوالدة، أن مجموع شهادات الميلاد الصادرة من مكاتب الأحوال المدنية في قصبة الطفيلة والحسا وبصيرا والعين البيضاء خلال العام الماضي 2023، بلغ 7273 شهادة ميلاد، وإصدار 4750 بطاقة شخصية، و3831 جواز سفر، و2754 دفتر عائلة، كما تم تسجيل 663 واقعة زواج و 157 واقعة طلاق، وإصدار 919 شهادة وفاة.

 
gnews

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