مديرة الغذاء والدواء: توجه لإطلاق تطبيق لشراء الأدوية بسعر تفضيلي من الصيدليات

الوكيل الإخباري- كشفت المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات عن اطلاق مشروع تطبيق لشراء الأدوية بسعر تفضيلي من الصيدليات لأول مرة وذلك خلال العام المقبل. اضافة اعلان





وقالت عبيدات خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بصدد تطوير وتحديث المختبرات إذا ما توفرت الموازنة اللازمة لذلك.



وأضافت أن 80% من الأدوية التي يجري تصنيعها في الأردن مخصصة للتصدير، فيما تغطي الـ20% المتبقية لتغطية السوق المحلي.



وأشارت إلى أن الوزارة بحاجة إلى تعيين المزيد من الموظفين من أجل تغطية توسعها في كافة مناطق المملكة.