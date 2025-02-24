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مدير الأمن العام يرعى مؤتمر "بناء الجسور"

عبيد الله المعايطة
عبيد الله المعايطة
الإثنين، 24-02-2025 03:53 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات مؤتمر بناء الجسور "تعزيز المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل أكثر أماناً"، والذي نظمته مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام.اضافة اعلان


وقال اللواء الدكتور المعايطة في كلمة له، أن مديرية الأمن العام حملت قيم الوطن وآماله كعقيدة راسخة مستمدة من ثوابت قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقيم مجتمعنا الأصيلة ومبادئنا التي نرتضيها لأنفسنا، كما نرتضيها لكل إنسان بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو انتمائه أو مكانه في العالم.

وأضاف أن مديرية الأمن العام قدمت بعداً فلسفياً في أدائها لوظائفها وواجباتها، تمثَّل في "أنسنة الأمن"، ومضت بكل عزم لنشر الطمأنينة وإنفاذ القوانين، بتوازن يجمع بين توفير الأمن وتعزيز الشراكة مع المواطن، متجاوزة الأدوار الأمنية التقليدية، إلى أدوار اجتماعية وإنسانية تسهم في استقرار المجتمع، وتحقيق أمنه وازدهاره.

وبيَّن مدير الأمن العام، أن الشرطة المجتمعية ساهمت بشكل واضح في تزايد منسوب ثقة المواطنين والمقيمين في الأردن بمديرية الأمن العام، وهو ما أشارت له الإحصائيات واستطلاعات الرأي الأخيرة، الأمر الذي يستدعي مواصلة البناء على ماتم انجازه، واستثمار ما تحقق من شراكات مهمة مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق غايات وأهداف مديرية الأمن العام السامية، وفقاً لأفضل المعايير وأمثلها.
 
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