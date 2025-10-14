مدير المجمع الصناعي يكشف تفاصيل حادثة التسرب في أحد مصانع العقبة

وأوضح العبادي أن الأبخرة تجمعت على شكل غيمة وتمددت إلى المناطق المجاورة داخل المجمع الصناعي، نتيجة الرياح والتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء اليوم. وأضاف أن العمل يسير بشكل اعتيادي في مختلف المصانع والشركات داخل المجمع، وأن عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة على كافة الخطوط دون توقف.
من جهة أخرى، تم نقل 24 عاملاً من الشركات والمصانع المجاورة إلى مستشفيي الأمير هاشم والإسلامي في العقبة بعد تعرضهم لاستنشاق أبخرة متطايرة، خصوصاً بين من يعانون من أمراض صدرية مزمنة.
وأكدت الجهات المعنية في العقبة أنها تابعت تفاصيل الحادثة بشكل مباشر، واطمأنت على حالة المصابين، مشيرة إلى أن خمس حالات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تستمر متابعة باقي الحالات لضمان سلامتهم.
