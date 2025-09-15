الإثنين 2025-09-15 03:22 م
 

مدير عام الضمان يلتقي خبيرة سياسات التوظيف والمنسقة القُطرية لمكتب وفد منظمة العمل الدولية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الإثنين، 15-09-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة، خبيرة سياسات التوظيف والمنسقة القُطرية لمكتب وفد منظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة آمال موافي، لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.اضافة اعلان


وأكد الدكتور الخلايلة خلال اللقاء على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية، والتي تسهم في دعم توجهات المؤسسة في توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لكل عاملٍ على أرض المملكة، وتعزيز استدامتها المالية، إضافة إلى تطوير برامج الإعلام والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وبناء القدرات المؤسسية لكادر المؤسسة، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
 
 
