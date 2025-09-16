الثلاثاء 2025-09-16 04:41 م
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 16-09-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صدرت في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء بإحالات لعدد من الموظفين الحكوميين إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين لبلوغهم سن التقاعد المبكر.

Image1_9202516163525672040755.jpg
Image2_9202516163525672040755.jpg
Image3_9202516163525672040755.jpg
Image4_9202516163525672040755.jpg 

 
 
