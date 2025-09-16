إرادة ملكية بقناصل فخريين - أسماء

كما وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة جمهورية أذربيجان ترشيح شاهين شاكر أو غلو عبد اللايف ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
