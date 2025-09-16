الثلاثاء 2025-09-16 06:39 م
 

إرادة ملكية بقناصل فخريين - أسماء

ارادة ملكية
إرادة ملكية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية  -  صدرت الإرادة الملكية باعتماد رانية حسام الدين عبد الرحمن عبد المجيد قنصلاً فخرياً لحكومة إمارة موناكو في عمان.

كما وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة جمهورية أذربيجان ترشيح شاهين شاكر أو غلو عبد اللايف ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.

