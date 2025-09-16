فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الأربعاء، عن مناطق: شطنا، الحصن، المناشير/طريق كتم، أم الغزلان/حي المرح، الحصن/حي الغزلان، والمنطقة الحرفية/كتم، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

