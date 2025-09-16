الثلاثاء 2025-09-16 04:41 م
 

فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء

محطة توليد كهرباء
مولد كهربائي
 
الثلاثاء، 16-09-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الأربعاء، عن مناطق: شطنا، الحصن، المناشير/طريق كتم، أم الغزلان/حي المرح، الحصن/حي الغزلان، والمنطقة الحرفية/كتم، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

 
 
