لجنة أمانة عمّان تمدد قرار تصويب مخالفات الارتدادات واللافتات

ويهدف القرار إلى إتاحة المجال أمام أصحاب العلاقة لاستكمال إجراءات التصويب وتوفيق أوضاعهم وفق الشروط المقررة، حيث كانت اللجنة قد اتخذت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية بتمديد فترات العمل بالقرار ذاته.
كما أقرت اللجنة مسودة اتفاقية التعاون مع منظمة "الإنسانية والاندماج" لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة في مدينة عمّان، بما في ذلك تنفيذ برامج تدريبية لموظفي الأمانة، وإيلاء اهتمام خاص بذوي الإعاقة.
وأقرت اللجنة أيضاً مسودة تجديد مذكرة التفاهم مع مؤسسة ولي العهد، والمتعلقة بمنصة "نحن" للعمل التطوعي، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في المبادرات التطوعية وخدمة المجتمع المحلي من خلال إتاحة فرص التطوع وتوثيق ساعات العمل التطوعي.
