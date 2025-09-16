الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، على ضرورة تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة السويداء ، مشيراً إلى أن الأردن لا يقبل أي تدخل في الشأن السوري.
وقال الصفدي إن وحدة واستقرار وأمن سوريا هو ركيزه لأمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الأردن يريد لسوريا أن تستقر وتنهض للبدء بخطوات عملية لمستقبلها المشرق.
وتابع الصفدي "سوريا يجب أن تنجح والفشل ليس خيارا".
