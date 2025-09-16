الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ الأردن يقف بالمطلق مع سوريا في جهود إعادة البناء التي تضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة كل مواطنيها وسيادتها.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، على ضرورة تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة السويداء ، مشيراً إلى أن الأردن لا يقبل أي تدخل في الشأن السوري.



وقال الصفدي إن وحدة واستقرار وأمن سوريا هو ركيزه لأمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الأردن يريد لسوريا أن تستقر وتنهض للبدء بخطوات عملية لمستقبلها المشرق.