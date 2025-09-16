الثلاثاء 2025-09-16 06:39 م
 

صدور إرادات ملكية بـ هلسة وابو حلتم والزعبي وزريقات والصمادي

الثلاثاء، 16-09-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعيين الوزير الأسبق سامي جريس هلسة رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

وشملت الإرادة الملكية  ، اليوم الثلاثاء، تعيين عماد أبو حلتم رئيسًا لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وتعيين علاء الدين ناصر الزعبي و إلياس أيوب زريقات و محمد عبد الستار جرادات، أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين المهندس محمد إبراهيم الصمادي، رئيسًا للمركز الوطني للأمن السيبراني لمدة أربع سنوات من تاريخ مباشرته للعمل.

 


